Le célèbre couturier Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans

Le couturier et parfumeur franco-espagnol Francisco Rabaneda Cuervo, plus connu sous le nom de Paco Rabanne, est mort à l'âge de 88 ans, a-t-on appris ce vendredi 3 février.

Le monde de la mode en deuil. Ce vendredi, le groupe catalan Puig a annoncé le décès du grand couturier Paco Rabanne, à l'âge de 88 ans, en Bretagne. «Avec une profonde tristesse, Puig annonce le décès de Paco Rabanne», indique un communiqué, confirmant une information du quotidien régional Télégramme.

Francisco Rabaneda Cuervo, de son vrai nom, est mort dans le village de Portsall où il résidait depuis plusieurs années.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023