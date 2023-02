Les corps de trois rappeurs portés disparus ont été retrouvés dans le Michigan

Les corps de trois rappeurs, Armani Kelly, Dante Wicker et Montoya Givens, ont été retrouvés dans une cave à Détroit (Michigan). Les artistes étaient portés disparus après un concert annulé, le 21 janvier.

Une nouvelle terrifiante. Dans une cave d'un complexe d'appartements abandonné et transformé en squat infesté de rats, à Highland Park, trois corps ont été retrouvés par la police, rapporte le journal américain Detroit News. Portés disparus, les trois amis devaient se rendre au Lounge31, un bar-discothèque dans lequel Armani Kelly, connu sous son nom de scène Marley Whoop, devait se produire. Alors qu'il était allé chercher ses amis Dante Wicker, alias B12 et Montoya Givens, appelé Jugg, le rappeur a appris que le concert était annulé. Depuis, le trio n'avait pas redonné de nouvelles. Dès le lendemain, la mère de la petite amie d'Armani Kelly avait signalé sa disparition. La police a alors lancé un avis de recherche.

MISSING: Armani Kelly, Dante Wickers, and Montoya Givens were last seen at Lounge 31 in Detroit where they were set to perform. They haven’t been seen since. Armani’s vehicle was recovered in Warren, and it’s believed that Armani was driving the other two.https://t.co/BsTV4K94VL pic.twitter.com/aP34LqZVmu

— Macomb County Public Alerts (@macombcountypa) January 30, 2023