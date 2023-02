Disparition d’Héléna à Brest : un suspect a tenté de mettre fin à ses jours

Un suspect dans la disparition d"Héléna Cluyou, 21 ans, a tenté de mettre fin à ses jours, a expliqué le procureur de la République de Brest ce dimanche.

Près de dix jours après la disparition d'Héléna Cluyou, de nouveaux éléments viennent s’ajouter après une semaine d’investigations. Un individu, suspecté de la disparition de la jeune femme de 21 ans, introuvable depuis le 29 janvier dernier, a tenté de mettre fin à ses jours.

Le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, a tenu une conférence de presse ce dimanche soir. Ce dernier a expliqué qu’un couple, vivant à Tours, est arrivé à Brest vendredi 3 février en fin de journée. Ils ont alors été contactés par le frère du conjoint, âgé de 36 ans, résidant à Brest, qui les aurait informés de sa fin de vie imminente. Le couple s’est alors précipité au domicile du frère et l'ont trouvé dans un état «presque agonisant» selon les mots du procureur. Une autre personne était présente au domicile de l’individu.

Le couple a donc jugé que le frère avait tenté de mettre fin à ses jours. Le frère aurait par ailleurs déclaré au couple avoir «commis une bêtise», et répétait en boucle que «c’était un accident», sans préciser de quoi il s’agissait. Les quatre personnes se sont alors déplacées au commissariat de Brest vendredi soir. L’état physique de l’individu «était tel en arrivant au commissariat que les secours ont été appelés. Cette personne a été admise au centre hospitalier sans même qu’elle n’ait pu exposer quoi que ce soit», a précisé Camille Miansoni. Le couple a toutefois pu répéter aux policiers les mots qu’avait prononcés le frère sur «l’accident» dans lequel il serait impliqué.

Le pronostic vital du suspect est engagé

«Aucun lien à ce moment-là n’a pu être fait entre cet accident évoqué et la procédure en cours depuis plusieurs jours» concernant la disparition d’Héléna, a souligné le procureur.

Samedi 6 février au matin, le couple, se demandant si ses déclarations avaient été assez précises, s’est rendu à la brigade de gendarmerie de Crozon, en faisant «un lien plus direct entre les propos qu’ils ont entendus de leur frère et cette affaire de disparition», selon Camille Miansoni. L'individu hospitalisé aurait effectivement répondu à son frère, qui lui demandait de quel accident il s'agissait : «tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours».

Le couple a donc été entendu par la police judiciaire, et une équipe a été dépêchée à l’hôpital pour mettre en sécurité l’individu hospitalisé. En arrivant dans la chambre du suspect, les enquêteurs l’ont retrouvé avec un sac en plastique sur la tête. «Il avait réitéré la tentative de suicide», a indiqué le procureur, qui a ajouté que le suspect se trouvait donc depuis samedi en service de réanimation et que son pronostic vital était engagé.

De nouvelles investigations ont été menées, des «constatations techniques» ont été faites au domicile du suspect, dont le casier judiciaire est vierge, et d’autres analyses vont devoir être menées pour en savoir plus sur l’implication potentielle de cet individu dans la disparition d'Héléna, mais «l'affaire est loin d'être élucidée», a conclu le procureur de la République de Brest.

L'une des hypothèses à ce stade serait qu'Héléna ait été renversée par la voiture du suspect. Par ailleurs, le véhicule de l'individu a été retrouvé incendié cette semaine, sans qu'aucun corps ne soit découvert à l'intérieur.