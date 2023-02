Incendie mortel dans l'Aisne : Emmanuel Macron dit «partager le choc et la peine» des proches des victimes

Après l'incendie d'une maison dans l'Aisne ayant fait 8 morts, une mère et ses sept enfants, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré qu'il partageait au nom de la Nation «le choc et la peine» de la famille et des proches des victimes.

Un drame terrible qui fait réagir jusqu'à l'Elysée. Le président de la République Emmanuel Macron a déclaré lundi que la Nation partageait «le choc et la peine» de la famille et des proches des sept enfants de 2 à 14 ans, et leur mère, tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le «tragique incendie» de leur maison à Charly-sur-Marne, dans l'Aisne.

À Charly-sur-Marne, un tragique incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère. La Nation partage le choc et la peine de leur famille et de leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

«Merci aux pompiers et aux secours mobilisés», a ajouté le chef de l'État sur Twitter après le sinistre, a priori d'origine accidentelle, survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

la défaillance d'un sèche-linge evoquée

«C'est à priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée», a indiqué le procureur, alors qu'une enquête a été ouverte. Quant au père de cette famille recomposée, il a été grièvement brûlé et a été transféré à l'hôpital.

Les enfants, cinq filles et deux garçons, et leurs parents dormaient au 2e étage de cette maison de ville quand le feu s'est déclaré, a précisé la gendarmerie. Les pompiers ont été prévenus à 0h52 par un appel des voisins.

Quatre des enfants étaient issus d'une première union de la mère, a spécifié la gendarmerie. L'incendie était éteint en début de matinée, selon la gendarmerie.

Un drame similaire avait eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre, avec la mort de six personnes dont quatre enfants dans l'incendie d'une copropriété de sept étages située dans un quartier populaire en cours de rénovation urbaine de Vaulx-en-Velin.