Lyon : un corps mutilé retrouvé, la scène de torture diffusée sur TikTok

Le corps d’un homme victime d’actes de torture a été retrouvé à Lyon, dimanche 5 février. Les enquêteurs ont fait le lien avec la diffusion deux jours plus tôt d’une scène d’extrême violence sur le réseau TikTok.

Le cadavre d’un homme de 54 ans a été retrouvé dans un appartement du quai Perrache, à Lyon, dimanche matin. Les enquêteurs venaient de remonter la trace d’une vidéo diffusée sur TikTok, pour faire la macabre découverte. En effet, vendredi 3 février, une vidéo était diffusée sur le réseau social, «représentant une scène de violence impliquant un homme gisant au sol, partiellement dénudé et victime de coups», selon le parquet.

Alors que des signalements étaient effectués via la plate-forme Pharos, une enquête en flagrance était immédiatement ouverte pour «actes de torture et de barbarie en bande organisée et séquestration en bande organisée». Rapidement, dans la nuit du 4 au 5 février, l’enquête menée par la police judiciaire a permis d’identifier un appartement comme étant probablement le lieu des faits. Sur les images de la vidéo, deux agresseurs étaient également visibles.

Deux individus présents dans l'appartement

Les agents sont donc intervenus dimanche matin. Sur place, ils ont trouvé «le corps sans vie d’un homme de 54 ans tandis que deux individus étaient interpellés alors qu’ils étaient en train de dormir dans la chambre attenante», a précisé le parquet. Le cadavre était gravement torturé, a précisé une source proche du dossier à CNEWS. Sa mort remontait à environ 35-40h avant sa découverte.

De nombreuses traces de violence ont été constatées sur la dépouille. Une autopsie doit être réalisée ce mardi après-midi. L’enquête, qui se poursuit désormais pour «meurtre en bande organisée» doit permettre d’en savoir plus sur les raisons de ces actes. Un troisième individu est toujours recherché, a appris CNEWS.