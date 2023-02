Disparition d'Héléna à Brest : ce que l'on sait du principal suspect, mort ce jeudi

Suspecté dans la disparition d’Héléna Cluyou, disparue depuis le dimanche 29 janvier, Sylvain L. est mort après une double tentative de suicide.

Héléna Cluyou aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février dernier. Mais cette élève infirmière a disparu le 29 janvier, après avoir passé une soirée en boîte de nuit à Brest (Finistère). Depuis, l’enquête de la police était concentrée sur le principal suspect, Sylvain L., âgé de 36 ans. Il est mort ce jeudi 9 février, après une double tentative de suicide.

La semaine dernière, le suspect avait confié à des proches «avoir commis une bêtise». Il avait alors plaidé l'«accident» et dit que «sa vie était finie». Il a tenté de mettre fin à ses jours une première fois, par surdose médicamenteuse, puis une seconde fois par asphyxie, à l'aide d'un sac plastique. Dans le coma depuis, il est décédé ce 9 février.

Les proches de Sylvain L. avaient fait le lien entre ses déclarations et la disparition d'Héléna Cluyou. Son frère et la compagne de ce dernier avaient eux-mêmes alerté les enquêteurs, avant de l'accompagner au commissariat.

Plus tard, le véhicule du suspect avait été retrouvé incendié, sans corps à l'intérieur. Des fouilles menées par les policiers ce jeudi, dans des zones où le téléphone du trentenaire avait borné, ont toutefois permis de retrouver un corps calciné, qui doit encore être identifié.

Selon les informations fournies par Le Parisien, le suspect, bien que connu pour des affaires de vol, n’avait aucun antécédent judiciaire majeur. Originaire du sud de la France et installé dans la commune de Brest depuis plus de cinq ans, Sylvain L. serait, selon certains de ses amis, passé par la Légion étrangère. Sans enfant, l’individu aurait multiplié les emplois dans la restauration, exerçant dans plusieurs établissements de la commune brestoise, jusqu’à très récemment avant la disparition d'Héléna.

Des problèmes d'alcool et de drogue

«Séducteur, enjoué et souriant», selon une source contactée par Le Parisien, Sylvain L. était réputé pour son caractère festif, notamment dans le monde de la nuit dans la région de Brest. Sa consommation excessive d’alcool et de stupéfiants était également reconnue dans le secteur. L’une de ses anciennes compagnes le décrit comme quelqu’un «d’instable, sans limite quand il faisait la fête», bien qu’étant qualifié de «non violent». Pourtant, ses voisins auraient déjà signalé Sylvain L. à la police après avoir entendu des hurlements de sa nouvelle compagne.

D'après les informations du Télégramme de Brest, le suspect n'aurait pas passé la nuit dans la discothèque où se trouvait Héléna Cluyou le soir de sa disparition. Il était interdit d’entrée par la direction de l’établissement, «en raison de ses problèmes d’alcool et de drogue» et aurait fréquenté de nombreux bars et établissements de nuit jusqu’au petit matin.

L'hypothèse d'un accident de la circulation avait été évoquée dans un premier temps, après les déclarations de Sylvain L. Le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, insiste toutefois sur la nécessité d'attendre l'issue de l'enquête pour se prononcer.