Rhône : des restes humains découverts près d’un chemin

Un habitant de Saint-Romain-au-Mont-d’Or dans le Rhône a découvert des restes humains pouvant appartenir à une personne disparue en septembre 2021.

Une découverte qui pourrait permettre d’élucider une précédente affaire. Des restes humains ont effet été découverts à Saint-Romain-au-Mont-d'Or mardi 7 février et pourraient se révéler être le corps d’un septuagénaire disparu il y a un an et demi environ.

L'analyse de ces restes humains est en cours et permettra d'identifier le corps selon les informations du Progrès.

La famille de Gérard Champalle, un septuagénaire souffrant d'Alzheimer, disparu depuis septembre 2021, dans le même secteur où a été retrouvé le squelette, attend beaucoup de cette enquête.

En effet, l'homme de 77 ans n'est jamais rentré d'une balade à pied. Ce jour-là, les chemins étaient glissants à la suite d’averses. Toujours selon Le Progrès, la famille de Gérard Champalle aurait reconnu les vêtements et un bijou.