Accident de Pierre Palmade : la police a perquisitionné son domicile

Le domicile de Pierre Palmade, situé dans le village de Cély-en-Bière (Seine-et-Marne), a été perquisitionné ce dimanche 12 février, deux jours après le tragique accident de la route dans lequel le comédien était impliqué. Les policiers mandatés par le parquet de Melun étaient à la recherche de cocaïne.

L’enquête continue. Une perquisition a été organisée, ce dimanche 12 février, au domicile de Pierre Palmade en Seine-et-Marne, deux jours après le dramatique accident de la route provoqué par le comédien, blessant grièvement une femme enceinte de six mois, dont l’enfant à naître est décédé, révèle le Parisien. Des policiers assistés par un chien de la brigade des stups ont fouillé toute la maison à la recherche de cocaïne.

Accompagnés par la gendarmerie locale, les policiers sont arrivés à 10h30 ce dimanche matin, afin de procéder à la perquisition. Après avoir bloqué l’accès à la rue, les enquêteurs ont, pendant plusieurs heures, fait des allers-retours entre le domicile du comédien, un ancien corps de ferme et l’extérieur des lieux. Ils seraient ensuite repartis aux alentours de 14h avec deux gros sacs dans le coffre de leur véhicule.

Quelques saisies préventives

Pourtant, selon les informations du Parisien, les enquêteurs n’ont rien trouvé et ont effectué quelques saisies préventives de médicaments, mais rien d’incriminant ou d’illégal. Pas de trace non plus des deux jeunes hommes recherchés par la police qui avaient pris la fuite après l’accident de vendredi soir.

Pierre Palmade devrait maintenant être entendu sous le régime de la garde à vue lorsque son état de santé le permettra. Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte.