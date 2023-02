Pierre Palmade : sa ferme perquisitionnée en vente pour 1,36 million d’euros (photos)

Perquisitionnée ce dimanche, la demeure de Pierre Palmade, à l’origine d’un accident grave de la circulation vendredi dernier, est à vendre depuis peu sur un site immobilier pour la somme de 1,36 million d’euros.

Maison à vendre. Quelques jours seulement après l’accident de la circulation provoqué par Pierre Palmade qui a fait quatre blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, ainsi qu’un enfant de 6 ans et son père tous deux toujours dans un état critique, la ferme de l’humoriste – qui a fait l’objet d’une perquisition par les enquêteurs ce dimanche – située à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, s’est révélée être à vendre depuis peu.

Selon ce site immobilier, ce corps de ferme construit en 1910 à 45 kilomètres de Paris, dont le comédien a fait l’acquisition en 2017, est à vendre pour la somme de 1,36 million d’euros. La demeure dispose notamment d’un terrain de 3.571 m2 clos, un espace habitable de 430 m2 habitable avec 6 chambres, dont une suite parentale avec dressing, un salon bibliothèque, un espace cinéma, ou encore une salle de billard. On y trouve également une grande dépendance de 40 m2, ou encore une piscine chauffée avec pool house.

© Bellesdemeures.com

© Bellesdemeures.com

© Bellesdemeures.com

© Bellesdemeures.com

Selon les informations du Parisien, la perquisition réalisée dimanche au domicile de Pierre Palmade n’aurait toutefois pas permis aux enquêteurs de trouver des éléments incriminants. Pas de trace non plus des deux jeunes hommes recherchés par la police qui avaient pris la fuite après l’accident de vendredi soir. Mais ce lundi soir, un homme affirmant avoir été présent dans le véhicule de l'humoriste lors du drame a été interpellé et placé en garde à vue.

L’humoriste, dont l’état de santé s’est amélioré depuis son hospitalisation, attend désormais d’être entendu sous le régime de la garde à vue, possiblement ce mardi soir ou mercredi. Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte.