Var : un «dangereux» fugitif arrêté après plusieurs jours de cavale

La police nationale du Var avait lancé un appel à témoins ce lundi 13 février, après qu'un homme s'était évadé d'un centre de détention depuis plusieurs jours. Le prisonnier, «faisant l'objet d'un suivi psychiatrique» et «dangereux», a été interpellé ce mardi.

Un détenu malveillant dans les rues varoises. Lundi 13 février, la police nationale du département avait lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, à la recherche de Mohamed Meliani, évadé d'un centre de détention. L'individu, qualifié de «dangereux», a été retrouvé ce mardi après-midi dans la commune d'Ollioules (Var), ont indiqué les forces de l'ordre. L'homme a été placé en garde à vue à Toulon, précise Le Parisien.

L'individu a été interpellé sur la commune d'Ollioules.



Le quinquagénaire, au casier judiciaire bien rempli, avait été jugé en août 2020 pour «violences conjugales» et «menaces de mort», précise Nice Matin. Le tribunal avait ordonné une interdiction d'approcher son ex-compagne.

Incarcéré pour une affaire de séquestration

Un mois plus tard en septembre, l'homme s'était rendu au domicile de cette dernière, et avait barricader l'entrée. Le Raid de Marseille avait dû négocier sept heures au téléphone avant d'obtenir la reddition de Mohamed Meliani, armé d'un tournevis et d'une paire de ciseaux, ajoute le média local.

L'individu avait écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme et d'une interdiction de se rendre dans le département du Var pendant 5 ans après la fin de sa détention.