Affaire Palmade : ce que l'on sait de l'état de santé des victimes, une semaine après l'accident

Ce vendredi 17 février, une semaine après l'accident causé par Pierre Palmade, l'état des trois victimes reste préoccupant.

Une semaine après la soirée qui a fait basculer leurs vies, les trois personnes blessées dans l'accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palmade ne sont pas toutes tirées d'affaire. Ce vendredi 17 février, le procureur de Melun a indiqué que l'homme de 38 ans et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés.

Ils sont «en réanimation, dans un état grave», a précisé le magistrat. Des propos qui concordent avec les déclarations de Me Mourad Battikh, avocat des trois victimes, qui avait déploré leur état «catastrophique» mercredi dernier.

Selon les informations de CNEWS, l'enfant, qui était assis à l'arrière de la voiture, est sorti du coma mais a la machoire cassée. Il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement et est alimenté par une sonde.

Son père, qui conduisait la voiture accidentée, est toujours dans le coma. Il présente de multiple fractures, notamment aux pieds, aux épaules, aux jambes et au bras. Il a déjà subi six opérations et une septième, au niveau du bassin, est prévue.

La troisième victime, une jeune femme de 27 ans, est la belle-soeur du conducteur. Elle était enceinte de six mois et demi au moment de la collision et a perdu son bébé, une petite fille, après un accouchement d'urgence par césarienne. Son pronostic vital n'est plus engagé mais elle reste hospitalisée. Elle tentait d'avoir un enfant depuis plusieurs années et avait eu recours à plusieurs Fécondations in vitro (FIV).

La détention provisoire requise

Une instruction a été ouverte pour «homicide involontaire» afin de déterminer si le bébé était mort avant l'accouchement ou s'il a vécu quelque secondes avant son décès. D'après le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès, «l'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant. Une expertise complémentaire a été ordonnée sur ce point».

Pierre Palmade a lui-même été blessé dans l'accident. Il a dans un premier temps été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, avant d'être transféré au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue.

Il a été présenté à un juge d'instruction ce vendredi, en vue d'une mise en examen pour «homicide et blessures involontaires». Il lui est reproché d'avoir conduit en «ayant fait usage de produits stupéfiants en récidive légale», puisqu'il a été testé positif à la cocaïne.

Son placement en détention provisoire a été requis tandis que ses deux passagers présumés, suspectés d'avoir pris la fuite après l'accident, ont été présentés au juge d'instruction pour «non-assistance à personne en danger».