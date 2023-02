Côtes-d’Armor : un automobiliste jugé pour avoir fauché 8 cyclistes

Le procès d’un automobiliste ayant renversé huit jeunes cyclistes à Plouagat le 21 janvier dernier s’ouvre ce lundi 20 février à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). L’accident a fait deux blessés graves, dont un mineur âgé de 13 ans.

Un peloton décimé par un chauffard. Le 21 janvier dernier, à Plouagat, un automobiliste a renversé huit jeunes cyclistes. Son procès s’ouvre ce lundi 20 février à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Le conducteur, âgé de 31 ans et déjà connu des services de police, est poursuivi pour «blessures involontaires» avec deux circonstances aggravantes, à savoir le délit de fuite et le refus de se soumettre à un test d’alcoolémie.

Malgré sa tentative de fuite, le suspect avait été immédiatement arrêté par la police après les faits. Il a été placé en détention provisoire puis jugé en comparution immédiate pour deux autres délits : «défaut d’assurance» et «récidive de conduite en état d'ivresse manifeste».

Des cyclistes fauchés par l’arrière

L’incident a eu lieu le samedi 21 janvier dernier vers 15h sur une route départementale à proximité de la commune de Plouagat. «Un peloton d'une quinzaine de coureurs cyclistes s'était alors fait percuter par l'arrière par une Audi A5, faisant six blessés légers et deux plus graves», selon la gendarmerie locale.

Au total, six personnes, dont quatre jeunes de 13 ans, un de 15 ans et un accompagnateur âgé de 41 ans, ont été blessés légèrement dans l’incident. L’accident a également fait deux blessés graves, deux jeunes de 13 ans et 20 ans.