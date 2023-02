Gard : trois morts dans un accident de la route provoqué par un véhicule à contresens

Trois personnes ont perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février, sur l’autoroute A9 dans le Gard. En cause, un conducteur octogénaire qui roulait à contresens.

Le drame s’est produit dimanche, peu après 3h du matin sur l’autoroute A9 dans le Gard. Un octogénaire a pris la route à contresens, dans le sens Lyon-Montpellier au niveau de Roquemaure. Son acte extrêmement dangereux n’est pas resté sans conséquence. Le conducteur a provoqué un accident impliquant trois véhicules légers et un poids lourd.

Malgré l’intervention rapide des pompiers, trois personnes sont décédées dont le Gardois, âgé de 83 ans, et deux habitants de la Drôme, âgés de 31 et 37 ans, selon les informations d’Actu.fr. Deux autres personnes, un homme de 50 ans et un adolescent de 16 ans, choqués par l’accident, ont été pris en charge par une cellule d’urgence médico-psychologique. Le conducteur du poids lourd s’en est sorti indemne.

Fortement perturbée, la circulation a dû être coupée dans le sens Lyon-Montpellier avant d’être rétablie dans la matinée sur une seule voie. Des réparations de la glissière de sécurité doivent se poursuivre au niveau de l’accident sur environ cent mètres et pourraient continuer de perturber l’autoroute. Un itinéraire de délestage a été mis en place par la gendarmerie nationale.