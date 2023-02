Enlèvement contre rançon : 9 arrestations

Neuf individus arrêtés le 14 février simultanément en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Bretagne sont suspectés d'avoir kidnappé et violenté un homme pour soutirer 100.000 euros à sa famille. Ils sont tous connus pour des faits similaires.

Quand il a ouvert le 10 janvier l'une des vidéos reçues, il a compris que son ami était en danger : sous ses yeux, la victime ligotée, et violentée sous la menace d'une arme. Dans les messages audios et vidéo, les malfrats lui ont réclamé 100.000 euros pour libérer son ami habitant Ezanville (Val-d'Oise). Dans la foulée, l'homme s’est précipité au commissariat du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) pour signaler les faits.

Les premières investigations menées par la Section de recherche de Versailles et la Brigade de recherche de Montmorency ont montré que la victime est allée à un rendez-vous à Croix (Nord), qui était en fait un guet-apens. Les enquêteurs ont découvert que les suspects le retenait dans un appartement qu'ils ont loué sur Airbnb.

Les malfaiteurs ont ciblé aussi la famille. Appels via messageries cryptées, vidéos où la victime est frappée avec une barre de fer, ils ont multiplié les pressions pour obtenir une rançon. C'est donc épaulé par les enquêteurs que le frère de la victime a répondu à la consigne des ravisseurs et déposer de l'argent à un endroit désigné dans le département de l'Essonne.

7 personnes mises en examen

Ce sont deux hommes à vélo qui sont venus la récupérer très rapidement. De leur côté, les gendarmes ont réussi à les localiser et à les placer sous surveillance. Situés dans la région de Lille, ceux qui ont séquestré la victime font savoir qu'ils l'ont libérée. Elle a été retrouvée blessée plusieurs heures plus tard.

A partir de là, les gendarmes ont déclenché une opération à la fois dans l'Essonne et dans le Nord, avec l'appui du GIGN et arrêté un des hommes suspectés d'avoir récupéré la rançon.

Grâce aux investigations sur le lieu de l'enlèvement et de la séquestration, le 14 février, huit autres personnes âgées de 20 à 35 ans et déjà connues pour des faits similaires, ont été arrêtées et placées en garde à vue.

Le 17 février, sept d'entre eux ont été mis en examen par un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris.