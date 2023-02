Hauts-de-Seine : la délinquance en hausse à Neuilly-sur-Seine

Ces dernières semaines, la ville de Neuilly-sur-Seine a enregistré une augmentation de la délinquance. Pharmacie, salon de coiffure ou encore parfumerie… Tous ont été victimes d’une tentative de cambriolage.

Un sentiment d'insécurité croissant. Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février, une pharmacie de la banlieue chic de l’Ouest parisien, située à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a été victime d’un cambriolage dont la scène a été filmée par un habitant du quartier et les caméras de surveillance. Après s’être introduits dans le lieu en pleine nuit, les deux pillards ont vidé le tiroir-caisse de la pharmacie. C’est la troisième fois en deux ans que l'officine est victime de ce type de vol.

«La police qui attrape les voleurs nous dit qu’ils sont relâchés juste après parce qu’ils sont mineurs avec un statut de mineurs isolés protégés. Nous, on se dit qu’ils vont revenir tout le temps. Je pense à mettre un rideau métallique sur toute la vitrine de la pharmacie», a témoigné auprès de CNEWS Marie, une pharmacienne travaillant dans la boutique pillée.

La pharmacie n’était pas la seule visée cette nuit-là. En effet, les mineurs isolés, qui vivent dans le Bois de Boulogne voisin, s'en sont également pris à une parfumerie avant de tenter de s’introduire dans un salon de coiffure.

Des riverains inquiets

«On est tous vigilants. J’attends souvent un appel le soir me notifiant le cambriolage de la boutique», nous explique Valérie, gérante du salon de coiffure.

Dans cet endroit chic de l'Ouest parisien, même les riverains sont dans le viseur des pillards et ces derniers tentent également de s’introduire dans les maisons et appartements.

«Je suis rentré chez moi et le voleur sortait de mon dressing. Je l’ai coursé (…) Il a pris tous les bijoux, les montres et les porte-clés en argent. Je ne dors plus dans ma chambre», a expliqué à CNEWS Pierre, victime d’un cambriolage survenu il y a trois semaines.

Une crainte permanente qui pousse le père de famille à surveiller ses enfants lorsque ces derniers jouent dans le jardin.