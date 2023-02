Argentine : des restes humains retrouvés dans l'estomac d'un requin, un homme identifié grâce à un tatouage

Les restes d'un homme disparu depuis mi-février dans le sud de l'Argentine ont été retrouvés dans l'estomac d'un requin. Son identité a pu être établie grâce à un tatouage.

Singuliers, les faits n’en restent pas moins dramatiques. Des restes de Diego Barria, Argentin âgé de 32 ans disparu depuis mi-février, ont été retrouvés dimanche 26 février dans le ventre d’une roussette, une petite espèce de requin. Un tatouage a permis d’identifier le malheureux.

L'homme était parti le 18 février faire du quad sur les plages de Rocas Coloradas, près de la ville de Comodoro Rivadavia.

Local fishermen found 32-year-old Diego Barria's remains, including skin, fat and flesh, with his tattoo inside a shark they caught in the waters off Caleta Olivia on Sunday. #Argentina #sharkhttps://t.co/IwFGmB4jR6 — MChheda (@MC_IBTimesSG) February 28, 2023

Quelques jours plus tard, son engin et son casque avaient été retrouvés endommagés sur la côte, non loin de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il faisait depuis l'objet d'intenses recherches.

«Une rose sur l'avant-bras qui disait Josefina»

Ses restes ont donc été retrouvés dans une roussette d'1,50 mètre de long, pêchée à 1.500 km au sud de Buenos Aires. Les deux pêcheurs à l'origine de la découverte ont raconté avoir voulu éviscérer le petit requin, et avoir découvert dans son estomac des restes de «derme, de graisse et de chaire humaine», a indiqué la police.

Dans un enregistrement audio rendu public, l'un des pêcheurs a raconté son expérience à une cousine, a détaillé l’AFP. «Je suis allé pêcher et j'ai ouvert le ventre du requin et j'ai trouvé un avant-bras avec un tatouage. On a ramassé les restes et on est allé à la préfecture et c'était lui», a-t-il décrit. Il a aussi parlé d’«une rose sur l'avant-bras qui disait Josefina».

Bien que les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse pour le moment, la plus probable est celle selon laquelle l'homme aurait heurté un rocher avant de perdre connaissance sur le rivage. La mer aurait ensuite emporté le corps, a indiqué le chef de l'unité de police régionale, Cristian Ansaldo. Les recherches pour retrouver d'autres restes de l'homme ou les vêtements qu'il portait au moment de sa disparition se poursuivent.