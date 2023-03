Disparition inquiétante de Noémie, 16 ans, dans le Pas-de-Calais : un appel lancé sur les réseaux sociaux pour la retrouver

Une adolescente de 16 ans a disparu depuis plus d'une semaine dans le Pas-de-Calais. Sa famille cherche d'éventuels témoins.

Le 20 février dernier Noémie, 16 ans, a été conduite par sa mère à la gare de Marquise-Rinxent (Pas-de-Calais). Depuis, elle est introuvable. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et sa famille a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de la retrouver.

Noémie mesure 1m60, est de corpulence mince, a les cheveux blonds, mi-longs, et les yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle portait une doudoune noire, une veste de sport noir et blanc, un jean et des baskets de coloris blanc et bleu ciel.

D'après l'appel à témoins, elle s'est rendue à la gare le 20 février afin de rejoindre son petit-ami. Elle aurait dû rentrer chez elle le soir-même mais n'a plus donné signe de vie depuis.

Interrogé par La Voix du Nord, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Calais, Vincent Riffault, a expliqué que l'hypothèse d'une fugue a d'abord été privilégiée. «Mais très rapidement, le parquet a lancé une enquête pour disparition inquiétante afin de réaliser des recherches plus efficaces», a-t-il ajouté.

Dans son appel à témoins, la famille de Noémie invite ceux qui disposeraient d'informations permettant d'aider les recherches à contacter la brigade de gendarmerie de Marquise, au 03.21.92.87.17.