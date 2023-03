Paris : une mère de 27 ans suspectée d'avoir vendu sa fille pour 90.000 euros à un homme de 70 ans

Un mère de famille de 27 ans a été mise en examen et écrouée, suspectée d'avoir «vendu» sa fille pour 90.000 euros au total à un homme de 70 ans, révèle Le Parisien. Le retraité a été également emprisonné, dans l’attente de son procès pour agression sexuelle sur mineur.

Une affaire sordide. Une femme de 27 ans a été incarcérée, le 19 février dernier, suspectée d'avoir vendu sa jeune fille de 12 ans pour la somme de 90.000 euros, versés en un peu plus d’un an, à un «ami» de la famille, un retraité de 70 ans qui souhaitait pouvoir se livrer à des attouchements sur l’enfant avec le consentement de ses parents. Les deux protagonistes ont été mis en examen et incarcérés.

L’affaire éclate le 19 février dans un cinéma parisien du 12e arrondissement. Des employés remarquent un homme relativement âgé, qui caresse les seins d’une fillette et l’embrasse sur les lèvres, relate Le Parisien. Pourtant, ils remarquent également que la mère se tient juste à côté de la fillette. Discrètement, ils alertent cette dernière qui ne présente aucun signe d’inquiétude, bien au contraire.

«C’est un ami», explique cette femme d’origine roumaine qui fait remarquer aux employés que le père de la petite fille est également présent, sur la même rangée, quelques sièges plus loin. Mais en voyant que les attouchements continuent, les employés décident d’appeler les policiers, qui se rendent immédiatement sur les lieux pour procéder à l’interpellation du vieil homme.

Le père de famille toujours recherché

Dès l’arrivée des policiers, le père prend la fuite avec l’enfant, tandis que la mère et le vieil homme, ami de la famille, sont interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de protection des mineurs (BPM). Selon les informations du Parisien, le retraité, qui n’était pas connu des services de police, a reconnu avoir embrassé la fillette et lui avoir caressé les seins. Mais rien de sexuel selon lui. C’était juste «des marques d’affection» à l’endroit d’une enfant qu’il considérait «comme sa propre fille».

Cet homme, un retraité toulonnais, versait de l’argent régulièrement aux parents de la petite fille pour pouvoir s’adonner à ces exactions. Il a immédiatement été placé en détention provisoire pour atteinte sexuelle sur mineur et traite d’être humain commise à l’égard d’un mineur, précise le parquet de Paris. La mère a quant à elle été incarcérée pour traite d'être humain commise à l'égard d'un mineur.

D’après les informations du Parisien, l’homme ne ferait pas partie d’un réseau pédophile. Pour autant, «il reste pas mal de travail à faire et de zones d’ombre à éclaircir dans le cadre de l’instruction», précise une source proche du dossier.