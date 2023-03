Eure-et-Loir : une influenceuse mise en examen pour tentative d’homicide sur son bébé de trois mois

À Dreux, une femme de 24 ans a été mise en examen pour tentative d’homicide sur son bébé âgé de trois mois. Hospitalisé au CHU de Tours, le pronostique vital du nourrisson est toujours engagé.

C’est le 17 février, à Dreux en Eure-et-Loir, lors d’une visite chez le pédiatre, que l’affaire a commencé. Selon nos confrères de L’Écho Républicain, une femme de 24 ans a emmené son fils de 3 mois qui ne semblait pas très bien. Face à l’état du bébé, le médecin a donc conseillé à la jeune femme de conduire son fils aux urgences pédiatriques de Dreux.

Une fois sur place, l’état du nourrisson a été jugé très critique. Victime d’un traumatisme crânien, le bébé a été transféré au sein de l’hôpital de Clocheville à Tours. Un hôpital spécialisé dans la prise en charge des enfants de moins de 15 ans, son pronostic vital étant engagé.

Face à la gravité des blessures du bébé, la mère de famille, très active sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram où elle partage sa vie de maman, a été signalée à la police de Dreux. Interpellée le 21 février, elle a été placée en garde à vue. Le commissaire de police Francis Vincenti a précisé que la femme «vit avec sa mère lourdement handicapée et son nourrisson de 3 mois, dont le père est inconnu.»

LA MÈRE DU NOURRISSON placée en détention

Si la piste de la maladresse a dans un premier temps été évoquée, celle-ci a finalement été écartée : «On a pensé d’abord que le bébé avait été confié à la garde de la grand-mère et qu’elle aurait pu le laisser tomber du fait de son handicap. Mais elle a été rapidement mise hors de cause», a expliqué le procureur de Dreux.

Les soupçons se sont alors portés sur la jeune Drouaise, qui de son côté, nie les faits de violences volontaires : «Elle explique que l’enfant aurait pu se cogner la tête quand elle le changeait, puis qu’elle aurait pu s’endormir avec son fils», détaille Frédéric Chevallier, procureur de Chartres.

Mais selon l’expertise d’un médecin de l’Institut Médico-Légal (IML) de Tours, «le rapport nous fait conclure qu’il ne peut s’agir de violences involontaires.» À l’issue de sa garde à vue, la mère du nourrisson a été présentée à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chartres.

«Les faits de violences volontaires sur un mineur de moins de 15 ans, par ascendant, ont été requalifiés en tentative d’homicide», a déclaré le procureur. La jeune mère a été placée en détention.

Par ailleurs, eu égard à l'importante activité de la jeune femme sur TikTok - elle cumule plus de 100.000 abonnés sous le pseudo Gameuse-play - la police de Dreux a lancé un appel à témoins : «il y a une possibilité que certains de ces éléments figurent sur des vidéos "live", diffusées en direct sur TikTok. Ces lives sont impossibles à récupérer pour nous, à moins qu’un utilisateur y ait assisté et l’ait enregistré. On cherche donc un témoignage de tout utilisateur de TikTok qui aurait suivi ces lives, surtout ceux mettant en scène le bébé et potentiellement mettant en scène des comportements dangereux pour le bébé.»