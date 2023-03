Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : les obsèques se tiennent ce vendredi

Les funérailles d’Agnès Lassalle, assassinée par l’un de ses élèves le 22 février dernier, se tiendront à Biarritz ce vendredi.

Un moment d'émotion. Les obsèques de l'enseignante tuée la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) auront lieu vendredi à 14h30 à Biarritz, a-t-on appris mardi auprès d'un élu local et de l'enseignement diocésain, confirmant une information de France Bleu Pays basque.

des funérailles «dans la discrétion»

Agnès Lassalle, professeure d'espagnol de 53 ans, a été poignardée en plein cours, au sein de l'établissement catholique privé Saint-Thomas d'Aquin, par l'un de ses élèves de seconde, âgé de 16 ans. Sa famille a déclaré souhaiter que ses funérailles se déroulent «dans la discrétion». Les établissements catholiques du diocèse de Bayonne proposeront «un temps de communion avec la famille et de prière à l'intention d'Agnès Lassalle», selon la direction diocésaine de l'enseignement catholique.

Professeure «très dévouée», «à l'écoute» et «gentille» selon ses proches et ses élèves, Agnès Lassalle était en poste depuis plus de 25 ans dans ce collège-lycée de Saint-Jean-de-Luz qui compte plus de 1.000 élèves.

Vendredi dernier, l'adolescent, mis en examen pour «assassinat», a été placé en détention provisoire.Une information judiciaire pour «meurtre avec préméditation» a été ouverte par le parquet de Bayonne et l'enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne.