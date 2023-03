Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : les obsèques ont été célébrées à Biarritz ce vendredi

Les funérailles d’Agnès Lassalle, la professeure assassinée par l’un de ses élèves le 22 février dernier à Saint-Jean-de-Luz, ont eu lieu à Biarritz ce vendredi après-midi.

Un dernier hommage. Les obsèques de l'enseignante tuée par un élève la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ont eu lieu ce vendredi à 14h30 en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. Des centaines de personnes étaient présentes.

Le cercueil de cette professeure d'espagnol du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin, passionnée de danse, est entré dans l'église sur un air espagnol de guitare classique, «Recuerdos de la Alhambra». Au micro, l'une de ses sœurs a remercié les «collègues qui ont tenté l'impossible», «les élèves pour leurs attentions et leur courage», après la mort de l'enseignante.

A l'issue de la cérémonie, sur le parvis de l'église et devant le cercueil, le compagnon d'Agnès Lassalle a entamé des pas de danse, seul, puis rejoint par plusieurs duos de danseurs.

un drame encore inexpliqué

Le mercredi 22 février, dans la matinée, un élève de seconde avait frappé Agnès Lassalle en pleine poitrine avec un couteau de cuisine à la lame de 18 cm. Les secours n'avaient pas pu la sauver.

L'adolescent de 16 ans a été mis en examen pour «assassinat» et placé en détention provisoire il y a une semaine. En garde à vue, l'élève «a mis en avant une petite voix qui lui parle», selon le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier.

«L'adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale sous réserve des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement», avait ajouté le magistrat.

Professeure «très dévouée», «à l'écoute» et «gentille» selon ses proches et ses élèves, Agnès Lassalle était en poste depuis plus de vingt-cinq ans dans ce collège-lycée de Saint-Jean-de-Luz qui compte plus de 1.000 élèves.