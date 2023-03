Disparition de Leslie et Kevin : des fouilles ont été entamées pour retrouver leurs corps

Entamées vendredi 3 mars pour retrouver les corps de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres, les fouilles vont reprendre ce samedi matin, a-t-on appris de source proche du dossier, au lendemain de la mise en examen d'un second suspect pour assassinats.

L'étau se resserre. Au lendemain d'une seconde mise en examen pour assassinats dans le cadre de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat en novembre dernier, des fouilles ont été entamées par la gendarmerie pour tenter de retrouver leurs deux corps.

Les recherches ont débuté ce vendredi 3 mars à Puyravault (Charente-Maritime), dont est originaire le second suspect. Il a été mis en examen pour «assassinats», mais également pour «enlèvement et séquestration». L'homme, présenté à un juge ce vendredi, avait attiré l'attention des enquêteurs après les révélations d'un certain Tom T., âgé de 22 ans et principal suspect.

Un secteur a ainsi été délimité grâce aux éléments recueillis lors des auditions des trois hommes gardés à vue depuis mardi dans cette affaire, selon la source proche du dossier. Les gendarmes, aidés par un drone, ont longuement fouillé une parcelle agricole vendredi.

Pour rappel, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2.000 âmes proche de Niort. Les deux amoureux avaient passé la soirée chez un certain Nicolas, un ami de Kevin, avant de quitter les lieux vers 3h du matin pour rejoindre une maison voisine où ils étaient censés dormir. Depuis, Kevin et Leslie n'ont plus jamais donné aucune nouvelle.