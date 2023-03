Disparition de Leslie et Kevin : le troisième suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Après la découverte des corps de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, le troisième suspect, Enzo C., a été présenté devant le magistrat instructeur ce samedi 4 mars. Il a été mis en examen pour assassinats, enlèvement, séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime, et placé en détention provisoire.

Le volet judiciaire s'emballe sur l'affaire de disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Après la mise en examen du deuxième suspect, Nathan B., hier soir, le troisième homme mis en cause a également été mis en examen pour des chefs d'assassinats, enlèvement et séquestration, ainsi que modification de l'état des lieux d'un crime. Enzo C., 23 ans, a été placé en détention provisoire.

Pour rappel, cet individu avait été placé en garde à vue jeudi soir après que son nom a été communiqué aux enquêteurs par l'un des deux autres suspects. D'après nos informations, l'homme serait connu défavorablement des services judiciaires pour des faits de trafic de drogue.

Ce samedi, aux alentours de 13h, les gendarmes ont découvert les corps des deux disparus après des fouilles sur la commune de Puyravault, en Charente-Maritime, ainsi que dans un hameau voisin, Les Haies, qui dépend de Virson.

Un médecin légiste a effectué les constatations externes sur place, tandis qu'une autopsie des deux corps sera réalisée la semaine prochaine à Pontoise (Val-d'Oise), pour déterminer les circonstances exactes de ces assassinats.