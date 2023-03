Disparition de Leslie et Kevin : leurs corps ont été retrouvés par les gendarmes

Au lendemain d'une seconde mise en examen pour assassinats dans le cadre de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat en novembre dernier, des fouilles ont été entamées par la gendarmerie pour tenter de retrouver le couple. Ce samedi, aux alentours de 13h, les gendarmes ont annoncé avoir retrouvé leurs deux corps.

Les gendarmes ont découvert deux corps lors des fouilles lancées vendredi pour retrouver Leslie Hoorelbeke et Kevin Kevin Trompat , a-t-on appris samedi de source proche de l'enquête. Il s'agirait bien de ceux du couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres.

Les opérations ont commencé vendredi après-midi à Puyravault, en Charente-Maritime, et se poursuivaient samedi dans un hameau voisin, Les Haies, qui dépend de la commune de Virson, ont constaté des journalistes de l'AFP. Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'avaient pas donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2.000 habitants proche de Niort.

Selon nos informations, les deux corps retrouvés sont bien ceux de Leslie et Kevin. Le corps de ce dernier aurait été retrouvé vendredi soir dans une forêt, et celui de Leslie ce samedi matin grâce aux indications d'un des suspects actuellement en garde à vue.

Samedi, le nouvel avocat du père et de la belle-mère de la jeune fille disparue, Me Mourad Battikh, a fait savoir qu'ils étaient «effondrés» et «sous le choc» après la mise en examen pour assassinats annoncée vendredi soir qui ne laisse «plus d'espoir de retrouver Leslie vivante».