Villejuif : elle poignarde son chien et tente de lui arracher les yeux à la cuillère, après avoir entendu des voix

Une femme demeurant à Villejuif, dans le Val-de-Marne, a tenté, jeudi 2 mars, de tuer sa chienne en la poignardant après avoir entendu des voix. La mise en cause a également essayé d'arracher les yeux de l'animal avec une cuillère. Elle a depuis été placée en psychiatrie et le chien a été pris en charge.

Ses jours ne sont plus en danger. Ficelle, une chienne de 10 ans, a été poignardée par sa maitresse le 2 mars dernier à Villejuif (Val-de-Marne). Cette dernière a également tenté de lui arracher les yeux, «ne supportant plus son regard». La femme a depuis été internée en psychiatrie.

D’après un communiqué publié au lendemain des faits par l’association Action Protection Animale, c’est la propriétaire de l'animal elle-même qui avait contacté un service vétérinaire, demandant l’euthanasie de sa chienne car «des voix lui disaient de la tuer».

De très bonnes nouvelles de Ficelle ! Elle va mieux ! Les tissus de ses yeux ont décongestionné et elle a mangé hier soir elle est sur la bonne voie



Merci à tous pour le soutien que vous lui apportez d’une manière ou d’une autre pic.twitter.com/jGAjRo4mIq — Action Protection Animale (@ActionAnimale) March 5, 2023

Les pompiers et les forces de police avaient ensuite été alertés par une standardiste, après que la mise en cause soit passée à l’acte. Les secours avaient ainsi découvert une scène macabre : la chienne, prise de convulsion, avait été poignardée et la propriétaire avait tenté de lui arracher les yeux avec une cuillère.

Dans un état critique et les convulsions ne cessant pas, Ficelle avait immédiatement été conduite chez le vétérinaire.

Des nouvelles rassurantes

Séparée tout de suite de sa propriétaire, Ficelle a depuis été confiée à Action Protection Animale qui a déposé plainte.

Sur Twitter, l’association a par la suite publié une nouvelle vidéo rassurante, indiquant que Ficelle allait mieux et que ses jours n’étaient plus en danger. Les tissus de ses yeux ayant décongestionné, elle peut désormais se nourrir et se reposer.

Des nouvelles plus précises de Ficelle, notre dernière rescapée



Merci pour tous vos messages pour elle. Nous lui transmettons votre amour

@AcChauvancy pic.twitter.com/0hwKfxjJGv — Action Protection Animale (@ActionAnimale) March 3, 2023

Concernant ses convulsions, Anne-Claire Chauvancy travaillant pour l’association a déclaré que la chienne avait été empoisonnée. En effet, selon ses termes, sa propriétaire lui aurait fait ingérer des «plaquettes de médicaments» avant de la poignarder, expliquant ses tremblements inquiétants.