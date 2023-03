Metz : une attaque au couteau devant la cathédrale

Une femme a été poignardée mercredi matin devant la cathédrale de Metz (Moselle), a annoncé le maire de la ville, François Grosdidier.

«Terrible». Le maire de Metz (Moselle), François Grosdidier, a annoncé ce mercredi 8 mars qu’une femme venait de se faire attaquer au couteau sur la place d’Armes. Celle-ci se situe juste devant la cathédrale.

«La journée messine commence par l’agression au poignard d’une femme», a-t-il déploré, en cette journée des droits des femmes. La victime a été prise en charge et envoyée à l’hôpital.

«Je suis de tout cœur auprès de la victime dont je souhaite ardemment le meilleur rétablissement», a indiqué le maire.

«Je remercie les policiers municipaux et nationaux, les sapeurs-pompiers et les personnels de l’hôpital de Mercy, pour leur promptitude et leur efficacité», a détaillé le maire sur son compte Facebook.

Plus d'informations à venir...