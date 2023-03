Bretagne : une femme de 28 ans tuée par sa concubine, ouverture d'une enquête pour «homicide volontaire»

Une femme de 28 ans est décédée vendredi soir à Dinan (Côtes-d'Armor) après avoir été mortellement blessée à son domicile au couteau par sa compagne qui a été placée en garde à vue, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Un nouveau féminicide. Une femme a tué sa compagne à l'arme blanche à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, ce vendredi 10 mars. La victime est une jeune femme de 28 ans, mère d'un enfant de 5 ans.

Les gendarmes avaient été appelés vendredi vers 21 heures pour intervenir au domicile d'une femme «victime de violences conjugales par sa compagne», a indiqué le procureur de la République de Saint-Malo, Fabrice Tremel, dans un communiqué.

A leur arrivée, les gendarmes qui venaient d'entendre des appels au secours à l'intérieur de l'habitation ont constaté «qu'une femme tenait debout contre elle à bout de bras une autre femme déjà gravement blessée», a expliqué le procureur.

L'enfant de la victime aurait assisté à la première scène de violences

Les gendarmes ont dû faire usage d'un taser pour contraindre l'agresseur à lâcher la victime. Malgré les premiers soins, la victime est décédée quelques minutes plus tard. La mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue.

Une «enquête de flagrance pour homicide volontaire sur concubine» a été ouverte par le procureur. De même, un examen du corps de la défunte réalisé par le médecin légiste a mis en évidence «plusieurs plaies, certaines faites avec un objet coupant, notamment au niveau du thorax, d'un avant-bras et du cou».

Selon plusieurs témoins, le fils de la victime, âgée de 5 ans, aurait assisté à une première scène de violences. Il a été mis à l'abri par l'un des témoins à l'extérieur de la maison puis transporté aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Saint-Malo.

La brigade de gendarmerie de Dinan a été saisie pour mener les investigations.