Affaire Jubillar : la nouvelle demande de remise en liberté de Cédric étudiée ce mardi

Alors que Cédric Jubillar, principal suspect dans la disparition de son épouse Delphine dans le Tarn il y a plus de deux ans, est écroué depuis le 18 juin 2021, ses avocats vont tenter, ce mardi et pour la septième fois, d’obtenir la remise en liberté de leur client, qui a toujours clamé son innocence.

Plus de deux ans après la disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son corps reste toujours introuvable. Le principal suspect, son conjoint Cédric, est toujours écroué à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse (Haute-Garonne). Ce mardi, ses avocats vont tenter, pour la septième fois depuis le début de sa détention, d’obtenir la remise en liberté de leur client auprès des magistrats de la cour d’appel de Toulouse, selon une information La Dépêche du Midi confirmée par CNEWS. La décision devrait être rendue dans les prochains jours.

Les magistrats ont par six fois estimé que le principal suspect ne pouvait pas être libéré, pour éviter de potentielles pressions sur des témoins ou la dissimulation de preuves. Ses avocats ont cependant multiplié les demandes de remise en liberté, affirmant que le dossier d’accusation était «vide» et qu’il n’existait aucun élément contre Cédric Jubillar qui pourrait justifier son maintien en détention.

Plus de deux ans après la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), l’instruction touche à sa fin sans que les enquêteurs n’aient pu mettre la main sur le corps de Delphine, ou sur une preuve irréfutable de la culpabilité de Cédric Jubillar dans la disparition de son épouse.

De nombreuses zones d'ombre

En décembre dernier, une reconstitution de la nuit où Delphine a disparu a été organisée dans le petit village du Tarn. Une «mise en situation» pendant laquelle Cédric Jubillar a continué à nier toute implication dans la disparition.

Dans cette affaire, beaucoup de questions restent sans réponse et les versions diffèrent entre celle de Cédric Jubillar et les témoignages de certains témoins. En effet, l’époux de Delphine nie s’être disputé avec sa femme le soir de sa disparition, et contredit ainsi le témoignage de son fils, qui affirme avoir vu ses parents se quereller.

Une voisine a aussi affirmé avoir entendu des «cris stridents de détresse» d’une femme aux alentours de 23h. Des cris qui ont été reproduits lors de la reconstitution, et qui «pouvaient être entendus à 130 mètres de distance sans aucune difficulté», selon les déclarations à l’AFP de l’avocat de proches de Delphine. Les enquêteurs savent par ailleurs depuis le début de l’instruction que le couple battait de l’aile, Delphine ayant un amant et ayant déjà fait part à Cédric de son intention de divorcer.

Cédric Jubillar n’a pas su expliquer pourquoi les lunettes de Delphine ont été retrouvées cassées, ni pourquoi le téléphone de l'infirmière, qui n'a vraisemblablement pas quitté la zone du domicile familial, selon une expertise, reste introuvable à ce jour. Toutefois, malgré les suspicions qui pèsent sur lui, aucune trace de sang n’a été découverte au domicile du couple ou dans leur véhicule, ni aucune trace d’autre fluide corporel, d’ADN ou de nettoyage. L'affaire n'a donc pas livré tous ses secrets, et il reste possible qu'un procès se tienne sans aveux, sans preuve irréfutable et sans corps.