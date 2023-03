Tentatives d'enlèvement d'enfants dans les Hautes-Pyrénées : ce que l'on sait

La gendarmerie des Hautes-Pyrénées a lancé un appel à témoins, mardi 21 mars, à la recherche d'informations concernant deux tentatives successives d'enlèvement de mineures.

Les Hautes-Pyrénées ont connu deux tentatives d'enlèvement de mineures en seulement 5 jours. La gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre a ouvert une enquête et un portrait-robot a été dressé, mais les enquêteurs ne peuvent pour l'heure pas affirmer qu'elles sont l'oeuvre du même individu.

La première tentative d'enlèvement a eu lieu le 12 mars, au sein de la station de ski de La Mongie, et la deuxième s'est produite le 17 mars, à Bagnères-de-Bigorre. L'une des victimes a décrit son agresseur comme un homme âgé de 40 à 50 ans, métis et avec des cheveux courts, noirs et blancs.

La gendarmerie des Hautes-Pyrénées diffuse le portrait-robot dressé grâce à son témoignage mais précise que «les éléments fournis par les victimes et les témoins, ainsi que les investigations réalisées ne permettent pas d'affirmer que ces tentatives sont liées entre elles». L'enquête, diligentée sous la direction des magistrats du parquet de Tarbes, est en cours.

Les gendarmes encouragent toute personne disposant d'informations ou assistant à une «situation inhabituelle» à composer le 17. Ils recommandent de «ne pas agir seul» et insistent sur la nécessité de «récolter des informations sur la description de l'individu suspect, son véhicule et si possible la plaque d'immatriculation».