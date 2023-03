Calais : un couple et un homme en procès pour avoir torturé et violé une jeune femme pendant six semaines

Trois personnes sont jugées à partir de ce jeudi 23 mars pour avoir enfermé, violé et torturé une jeune femme de 18 ans à Calais (Pas-de-Calais), pendant six semaines en 2018.

Violée, frappée, privée de sommeil, de nourriture, tondue, lavée à l’eau de Javel… Ce jeudi 23 mars s’ouvre aux assises du Pas-de-Calais le procès de trois personnes accusées d’avoir fait vivre un enfer à une jeune femme de 18 ans, durant six semaines à Calais.

Les faits avaient été révélés en novembre 2018, alors qu’un automobiliste avait recueilli la victime, qui errait dans la rue, le crâne rasé et le corps couvert de blessures. Portée chez les forces de l’ordre, elle avait expliqué aux enquêteurs avoir été retenue captive pendant six semaines dans la maison d’un couple, Dylan et Cécile (19 et 37 ans), que le frère du jeune homme, Jessy, 22 ans, avait rejoint.

Les accusés cherchent à minimiser leur rôle

Alors que leur victime présumée s’était installée chez le couple de son plein gré, après une rupture et une dispute avec son père, les choses s’étaient transformées en cauchemar pour elle. Séquestrée, elle ne pouvait sortir que quelques minutes dans la rue pour y ramasser des mégots, a retracé l’accusation. L’enquête a pointé la «soumission extrême» de la jeune femme à ses bourreaux pour expliquer son absence de tentative de fuite. Dans cette maison de l’horreur, elle était violée, frappée, soumise à des simulations de noyade, brûlée, lavée à la Javel, le tout sans pouvoir parfois manger ou dormir.

Les trois accusés avaient d’abord reconnu les faits en garde à vue, avant de revenir plusieurs fois sur leurs déclarations. Jessy et Cécile ont notamment tenté de se décrire mutuellement comme meneur du trio. Celle-ci a toutefois indiqué avoir agi par jalousie envers sa victime. De son côté, Dylan a cherché à se présenter comme influencé par sa femme et son frère. Son avocat l’a décrit à l’AFP pris dans une «dynamique créée par le trio, avec une femme jalouse d’une autre femme plus jeune, et son frère violent et névrotique».

Poursuivis pour séquestration, actes de torture ou de barbarie et viols, avec tentative d’extorsion sur le père de la jeune femme, les trois encourent la réclusion criminelle à perpétuité.