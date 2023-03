Essonne : un homme jugé pour avoir frappé sa nièce avec une hache en pleine rue

Un homme d’une soixantaine d’années est jugé depuis lundi 20 mars devant les Assises de l’Essonne pour avoir frappé sa nièce avec une hache en pleine rue. Des rancoeurs familiales seraient à l’origine de cette agression.

Depuis lundi 20 mars, un homme âgé de 67 ans est jugé devant les Assises de l’Essonne, à Evry-Courcouronnes, pour une tentative d’assassinat sur sa nièce, âgée d’une trentaine d’années, perpétrée le 23 octobre 2019 à Juvisy. Un différend familial serait à l’origine de son passage à l’acte, selon Le Parisien.

L’histoire commence il y a une dizaine d’années. Originaires d’Inde, les parents de la victime ont fait adopter leur fille par l’oncle et sa tante. Cette dernière ayant la nationalité française, la nièce a alors pu suivre ses études au lycée français de Pondichéry, en Inde.

Alors que la jeune femme était brillante et a réussi à décrocher une bourse, le sexagénaire «très traditionaliste» a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues notamment en refusant de signer des documents pour qu’elle entre au lycée puis vienne en France. L’homme serait «jaloux» de la réussite de sa nièce alors que son propre fils a dû arrêter ses études en France en raison de soucis d’ordre psychiatrique.

A la suite de cette situation tendue, les ponts avaient été coupés avec l’agresseur et la nièce était parvenue à rejoindre l’Hexagone en 2007.

Mais en juin 2019, l’homme, qui a rejoint sa femme et son fils en 2010 en France, a croisé «par hasard» sa victime à la gare de Juvisy. Il lui a alors demandé de venir chez lui pour faire la paix mais la victime n'a pas donné suite. A cette époque-là, l’homme était décrit comme dépressif et buvait de l’alcool.

Deux vertèbres fracturés

En colère, l’agresseur s'est alors mis à faire des recherches sur sa nièce et sur ses itinéraires. Quatre mois plus tard, plus précisément le 23 octobre 2019, à 8h15, le sexagénaire a recroisé sa victime en train de se diriger vers la gare de Juvisy. Il a alors sorti une hache cachée sous sa veste, l’a agrippée par le bras gauche puis projetée violemment au sol. Ensuite, il l'a traînée et lui a asséné un coup de hache dans le haut du dos, lui fracturant deux vertèbres. Son sac à dos a heureusement amorti le coup.

Témoin de cette scène, un passant est intervenu immédiatement. Il a ceinturé l’agresseur et est parvenu à le désarmer.

Pour justifier son acte, le sexagénaire a dénoncé, à la barre, «un manque de respect à son nom». «Elle porte mon nom et m’a manqué de respect. Mon idée était de la rencontrer et de discuter. Je me suis dit qu’avec la hache, je pouvais faire peur. J’étais en colère», a-t-il dit.

«Je voulais lui faire peur verbalement en lui disant "Enlève mon nom". Mais en arrivant là-bas, ça s’est passé autrement. En une seconde, ça a changé. J’ai commis une faute. Ça a mal tourné», a-t-il ajouté.

Lors de son interpellation, les forces de l’ordre ont retrouvé une lame repliable de 15 cm dans la poche de l'individu.