Etats-Unis : un lycéen activement recherché après avoir blessé par balle deux employés de son établissement

Un lycéen américain est vivement recherché par les forces de police, après avoir tiré ce mercredi sur deux membres du personnel de son établissement scolaire à Denver, aux Etats-Unis.

Les deux blessés, dont l'un grièvement, ont été transportés à l'hôpital. Deux employés d’un établissement scolaire à Denver aux Etats-Unis se sont fait tirer dessus ce mercredi par un lycéen. Ayant pris la fuite, il est activement recherché par la police.

UPDATE: Your #Denver Police Department continues working in conjunction with local, state and federal law enforcement partners to locate the suspect from today’s shooting at Denver East High School. Due to the public safety concern that he poses, the Department is identifying… pic.twitter.com/RmwO940Qug

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023