Prisonnier évadé en Dordogne : un appel à témoins lancé pour retrouver ceux qui auraient croisé Philippe Dubois

La police judiciaire de Bordeaux (Gironde) a lancé un appel à témoins mercredi 22 mars afin de tenter de retrouver quiconque aurait croisé la route de Philippe Dubois, ce prisonnier condamné pour un double assassinat et qui s’était évadé de la prison de Mauzac le 13 mars dernier.

Qui a croisé la route du fugitif durant sa cavale ? C’est ce que se demande la police judiciaire de Bordeaux (Gironde) qui a lancé un appel à témoins mercredi afin d’identifier quiconque aurait aider, sans le vouloir, Philippe Dubois qui s’était évadé de la prison de Mauzac le 13 mars dernier.

En effet, les enquêteurs recherchent toute personne ayant pu entrer en contact avec l’homme condamné pour double assassinat, que ce soit le prendre en stop, ou encore l’ayant croisé dans un bus ou un train durant ses 48 heures de cavale.

Un jeune homme plus particulièrement recherché

Les policiers souhaitent plus particulièrement retrouver un jeune homme qui aurait pris l’évadé en stop, à proximité du centre de détention et qui l’aurait conduit jusqu’à Périgueux le 13 mars entre 12h et 14h.

C’est d'ailleurs pour cette raison que le juge d’instruction a décidé de lancer un appel à témoins, afin qu’il se manifeste.

Plus largement, toute personne susceptible de détenir des informations peut contacter la police judiciaire de Bordeaux au 05.57.85.77.00.

Pour rappel, Philippe Dubois âgé de 54 ans avait été condamné en 2022 à vingt-huit ans de prison pour avoir tué une propriétaire niçoise et son fils. Il s’était évadé le 13 mars 2023 de la ferme-école de la prison semi-ouverte de Mauzac-et-Grand-Castang (Dordogne). Rattrapé par la police deux jours après sa fugue, il risque aujourd’hui dix ans de prison supplémentaires.