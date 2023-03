Royaume-Uni : un homme arrêté pour deux tentatives de meurtre près de mosquées

Après avoir agressé deux personnes par le feu près de mosquées, un homme a été arrêté et placé ce jeudi 23 mars en détention par la justice britannique.

Les victimes ont subi de graves blessures. Un homme a été arrêté et placé en détention par la justice britannique ce jeudi 23 mars. Il est suspecté d’avoir agressé un premier homme par le feu près d’une mosquée de Birmingham, et un second à Londres.

Agé de 28 ans, l’assaillant a été inculpé dans la matinée. Il a comparu devant la justice, qui a décidé de le placer en détention jusqu'à une prochaine audience le 20 avril à Birmingham.

Quant à son avocat, apparu devant le tribunal via vidéo, il n’a pas pour le moment indiqué comment plaiderait son client et n’a pas non plus demandé de remise en liberté sous caution.

Il a incendié ses victimes

La première affaire remonte au 27 février dernier, dans l’ouest londonien. Le suspect avait alors engagé la conversation avec un autre homme de 82 ans, en quittant le lieu du culte. C’est alors que le jeune homme a aspergé sa victime d’un liquide, probablement de l’essence selon les enquêteurs, puis y a mis le feu avec un briquet. L’octogénaire avait été hospitalisé pour des blessures graves au visage et aux bras.

C’est le même scénario qui s’est produit le 20 mars dernier, à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Un homme de 70 ans quittait une mosquée et rentrait chez lui quand il a été aspergé d'une substance non-identifiée qui a été enflammée. Il a été conduit à l'hôpital avec de graves blessures au visage.

Mercredi, la police avait indiqué que les deux événements étaient vraisemblablement «liés». La police antiterroriste intervient en soutien des investigations.