Allemagne : deux morts dans une fusillade à Hambourg

La ville allemande meurtrie pour la deuxième fois en mars. Une fusillade faisant deux morts a éclaté dans le quartier de Langenhorn à Hambourg (Allemagne) ce samedi 25 mars, peu après 23h30.

Les deux protagonistes ont été retrouvés morts sur le trottoir entre deux immeubles d'habitation. Ils auraient succombé instantanément à des blessures par balle d’après les premières constatations des forces de l’ordre.

Une arme à feu a pu être retrouvée près du corps de l’homme âgé de 50 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête de la police locale, ce dernier aurait abattu l’autre victime âgée de 42 ans avant de retourner l’arme à feu contre lui.

Une enquête a été ouverte

«Je venais de me coucher et j'allais dormir quand j'ai soudain entendu trois coups de feu. Lorsque j'ai regardé par la fenêtre, les premiers passants se précipitaient déjà vers l'entrée d'un immeuble. Que cela se produise ici, c'est tout à fait inhabituel. On se sent tellement bien et en sécurité ici, et puis quelque chose comme ça arrive devant sa porte», a témoigné une habitante du quartier pour Bild.

Après les faits, l'équipe d'intervention de crise (KIT) de la Croix-Rouge allemande a pris en charge les proches des deux victimes et les témoins oculaires de la scène. 28 véhicules de police se sont rendus sur les lieux du drame et l’enquête a été confiée à la brigade criminelle.

Pour rappel, une fusillade avait déjà éclaté dans un centre de culte des Témoins de Jeovah à Hambourg le jeudi 9 mars dans la soirée. Cette dernière avait fait huit morts et de nombreux blessés, selon les médias allemands.