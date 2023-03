Incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020 : Emmanuel Abayisenga jugé ce mercredi

Egalement poursuivi pour avoir assassiné le père Olivier Maire en août 2021, le procès d'Emmanuel Abayisenga, l’incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes commis un an plus tôt en juillet 2020, doit se tenir ce mercredi 29 mars au tribunal judiciaire de la ville, si son état de santé le permet.

Son nom est tristement associé à deux dossiers et c’est sur l'affaire de l'incendie qu’il doit être jugé ce mercredi. Emmanuel Abayisenga, l’homme qui a mis le feu à la cathédrale de Nantes en juillet 2020, puis qui avait assassiné le père Olivier Maire un an plus tard, doit comparaître au tribunal judiciaire de la cité de Loire-Atlantique.

Le Rwandais, âgé de 42 ans aujourd’hui, a reconnu avoir mis le feu à l’édifice religieux, détruisant le grand orgue, des vitraux et un tableau du XIXe siècle signé Hippolyte Flandrin. A l’époque, il travaillait comme bénévole à la cathédrale, en charge notamment de la fermer. Il est poursuivi pour «destruction du bien d’autrui» et «dégradation ou détérioration du bien d’autrui».

Plus de 27 millions d'euros de travaux

La Drac (Direction régionale des affaires culturelles) a estimé que les travaux de restauration s’élèvent à 24 millions d’euros, auxquels il faut ajouter un peu plus de 3 millions d’euros pour la dépollution au plomb. L’édifice pourrait rouvrir partiellement au public en 2024, mais la fin du chantier n’est prévue qu’entre 2026 et 2028.

S’il est déclaré coupable, l’accusé «n’a pas les moyens de payer les sommes pour réparer et restaurer la cathédrale», a logiquement indiqué à l’AFP son avocate, Me Meriem Abkoui. Il risque une lourde amende, en plus d’une peine de prison. Il se pourrait néanmoins que son état de santé puisse compromettre sa comparution.

Concernant le meurtre du père supérieur Olivier Maire, un an après l’incendie et alors qu’il avait été recueilli dans une congrégation de missionnaires en Vendée après être sorti de détention provisoire, Emmanuel Abayisenga a également reconnu les faits. Mis en examen pour «assassinat», la date de son jugement n’a pas encore été établie.