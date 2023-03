Strasbourg : une course-poursuite après un différend fait 3 morts et 6 blessés

Trois personnes sont mortes lundi 27 mars à Strasbourg, des conséquences d’un accident qui a conclu une course-poursuite. Un différend entre gens du voyage serait à l’origine des faits.

L’accident a été violent, causant un bilan dramatique. Trois personnes sont mortes et six ont été blessées, lundi à Strasbourg (Bas-Rhin), lorsque les conducteurs de deux véhicules en pleine course-poursuite ont perdu le contrôle de leur voiture, a indiqué la préfecture. L’une a percuté un arbre, l’autre s’est retournée et immobilisée sur le toit, selon des photos prises sur les lieux du drame.

Les trois victimes se trouvaient dans celle entrée en collision avec l’arbre. Il s’agirait de deux femmes et un homme, selon les DNA. Parmi les blessés, trois étaient considérés en urgence absolue et trois en urgence relative. Un hélicoptère avait été dépêché sur place pour l’évacuation de l’un d’entre eux.

Alors qu’un vaste dispositif avait été mis en place autour de la zone de l’accident, dans le quartier du Port du Rhin, des membres de la communauté des gens du voyage s’étaient également rendus sur place.

Une source policière a indiqué à l’AFP qu’un différend au sein d'individus de la communauté aurait déclenché la course-poursuite mortelle.

Une enquête a été ouverte.