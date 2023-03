Meurtre de Sarah à Avignon : son père condamné à la prison à perpétuité

La cour d’assises du Vaucluse a condamné le père de Sarah à la prison à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour l’assassinat de la jeune fille de 11 ans en 2020 à Avignon.

Sergio Gil Gonzalez a été reconnu coupable d’avoir tué sa propre fille de 11 ans, Sarah, en 2020 à Avignon. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. Il s’agissait de la peine maximale encourue. De nationalité espagnole, il est également interdit de territoire français.

S’il a encore une fois reconnu les faits lors du procès, comme il l’avait fait face aux enquêteurs, le père infanticide s’est en revanche défendu de les avoir prémédités. Les jurés et les juges de la cour d’assises du Vaucluse ne l’ont pas cru et ont estimé qu’il avait prévu de tuer sa fille, en la noyant dans le Rhône.

des messages inquiétants adressés à la mère

Le 18 juillet 2020, alors qu’il était séparé de la mère de Sarah depuis plus d’un an et n’avait pas vu sa fille depuis plusieurs semaines, il avait obtenu de passer un peu de temps avec elle. Les deux n’étant pas réapparus, des recherches avaient été lancées, permettant d’arrêter le suspect quatre jours plus tard. La fillette allait être retrouvée le lendemain, noyée dans le Rhône, les mains attachées.

L’utilisation de ces liens, qu’il avait amenés avec lui au moment de voir Sarah, ainsi que des messages inquiétants adressés à la mère (il lui avait conseillé d’embrasser sa fille avant de lui dire au revoir, au cas où un accident se produirait), ont convaincu la cour de la préméditation de l’acte. Lors du procès, les avocats des parties civiles ont également pointé le fait que l’assassinat était un «féminicide par procuration», car il avait pour but de s’en prendre à son ex-compagne, via la fillette.

Le procès aura aussi permis de mettre en avant les 20 années de violences, physiques et psychologiques, commises par Sergio Gil Gonzalez sur la mère de Sarah, sur fond d’alcoolisme. Suite au jugement, le condamné a dix jours pour faire appel.