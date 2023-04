Isère : un skieur de 29 ans fait une chute mortelle de 40 mètres depuis une télécabine

Un skieur de 29 ans a mortellement chuté d’une télécabine située à 40 mètres de hauteur ce samedi 1er avril sur le glacier des Deux-Alpes (Isère). Alcoolisé au moment des faits, il aurait fait céder le plexiglas sous son poids en se jetant contre la paroi de la cabine.

Un stupide jeu entre amis à l’origine de ce drame. Un skieur de 29 ans a mortellement chuté d’une télécabine située à 40 mètres de hauteur ce samedi 1er avril sur le glacier des Deux-Alpes (Isère).

A l’origine, le skieur et l’un de ses amis ont pris place dans la télécabine «Jandri Express 1» samedi, peu avant sa fermeture vers 17h, pour quitter les pistes. Les deux hommes, seuls dans la cabine et passablement alcoolisés, selon les dires du procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, ont commencé à se chahuter.

Le plus âgé des deux, de forte corpulence, a alors pris son élan avant de s’encastrer contre la paroi opposée, faisant céder le plexiglas sous son poids. Il a alors traversé la vitre avant de faire une chute mortelle de plus de 40 mètres et d’atterrir sur une balise de la piste de Bellecombe.

Une chute filmée par l’ami avec son téléphone

«La scène a été filmée par son ami avec son téléphone», a indiqué le procureur de la République de Grenoble, au quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Il a conclu en assurant que le parquet avait confié l’enquête aux gendarmes de La Mure et qu’une expertise de la cabine était programmée.

Pour sa défense, Fabrice Boutet, le directeur de la SATA en charge des remontées mécaniques des Deux Alpes, a assuré que la télécabine était parfaitement entretenue. «Elle avait passé tous les tests de sécurité. D'ailleurs, la porte de la cabine ne s'est pas ouverte sous le choc, c'est bien la vitre qui a cédé. C'est terrible. C'est la première fois qu'un tel accident arrive dans la station», a confirmé Fabrice Boutet pour France Bleu Isère.

Une cellule psychologique a été mise en place pour les pisteurs de la station. Le domaine skiable des Deux Alpes devrait rouvrir dès ce lundi au public.