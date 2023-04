«Ma vie est un calvaire» : menacée de mort et harcelée, cette influenceuse appelle la justice à «réagir»

Depuis deux ans, Lucile, influenceuse aux 215.000 abonnés sur Instagram, est harcelée par un de ces «followers» sur le réseau social. Dernièrement, l’homme a même tenté de s’introduire à son domicile. L’influenceuse a lancé un appel à la justice pour que cette dernière réagisse.

Un cri d'alarme. Les réseaux sociaux sont souvent connus pour être un lieu d’échange et de partage de contenus. Néanmoins, ils peuvent également attirer les «mauvaises personnes». Lucile, influenceuse âgée de 20 ans, a été harcelée et menacée de mort par un utilisateur malveillant sur Instagram. Son calvaire, qui dure depuis deux ans maintenant, n’a toujours pas pris fin.

«Cela a commencé en juin 2021. Cette personne m’a envoyé un message d’insultes que j’ai pris à la rigolade parce qu’il était ridicule. Je pensais qu’il s’agissait d’une blague. Depuis, cette personne n’a jamais arrêté de me harceler», explique Lucile à CNEWS.

«Elle m’a laissée tranquille pendant un mois. Elle m’a pas envoyé de message et je me suis dit que c’était fini», ajoute-t-elle.

Après une période de «calme», le harcèlement et les menaces de mort étaient de retour. C’est alors que Lucile a décidé de porter plainte mais, selon elle, celle-ci «n’a mené à rien». L’influenceuse s’est alors adressée à sa communauté sur Twitter dans un «thread» en partageant des messages vocaux envoyés par cet homme.

THREAD : HARCÈLEMENT, MENACE DE VIOL, DE MEURTRE, MENACE AU COUTEAU, TENTATIVE DE RENTRER CHEZ MOI POUR (PEUT ÊTRE) ME FAIRE DU MAL



Depuis 2 ans mon harceleur continue de me menacer et a essayé de rentrer chez moi et la justice attend qu’il m’arrive qlq chose pour agir pic.twitter.com/00axkhMIxl

— toomuchlucile (@toomuchlucile2) March 28, 2023