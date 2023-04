Deux-Sèvres : très alcoolisé, un père laisse le volant à son fils de 13 ans et ils sont victimes d’un accident

A Coulonges-sur-l’Autize, dans les Deux-Sèvres, un adolescent de 13 ans s’est retrouvé impliqué dans une collision entre deux voitures après une sortie de pêche avec son père. Ce dernier, étant alcoolisé, avait laissé le volant à son fils.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 2 avril vers 13h. Sur la D1, vers Coulognes-sur-l’Autize, dans les Deux-Sèvres, un accrochage a eu lieu entre deux voitures sans faire de blessé. Le premier véhicule était sorti d’un chemin de terre et est entré en collision avec un autre circulant sur cette voie. Si ce type d’accident reste courant, la surprise réside dans le profil du principal responsable de la collision.

Il s’agit d’un adolescent de 13 ans accompagné de son père âgé, lui, de 38 ans. Selon la gendarmerie, les mis en cause sortaient d’une partie de pêche. Après avoir consommé de l’alcool, le père de famille aurait jugé préférable, au regard de son état, de laisser le volant à son fils.

A l'arrivée des gendarmes, le père a été soumis à un dépistage d’alcoolémie. D’après la Nouvelle République, il s’est avéré positif avec 1,5 gramme par litre de sang, soit l’équivalent de six bières. Une consommation qui va au-delà de la limite autorisée.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de Coulonges-sur-l’Autize. L’adolescent de 13 ans est poursuivi pour conduite sans permis et comparaîtra devant le tribunal pour enfants. Quant au père, il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel pour complicité de conduite sans permis et mise en danger de la vie d’autrui.