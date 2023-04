Etats-Unis : un enfant disparu retrouvé mort dans la gueule d'un alligator, son père arrêté

Le corps sans vie d’un petit garçon a été retrouvé, le 31 mars dernier, dans la gueule d’un alligator en Floride, aux Etats-Unis. Son père, suspecté de l’y avoir jeté après avoir tué la mère, a été arrêté par la police.

Il était porté disparu depuis la veille. Un enfant de 2 ans a été retrouvé mort le 31 mars dernier, pris au piège dans la gueule d’un alligator, en Floride aux Etats-Unis. D’après les autorités, le père, suspecté d’y avoir jeté son fils, a été inculpé de deux chefs d’accusation de meurtre, dont celui de sa femme.

Le département de police de Saint-Pétersbourg a déclaré que Taylen Mosley avait été retrouvé dans le lac Maggiore (ouest) et que son père, Thomas Mosley, âgé de 21 ans, avait été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour la mort de son jeune fils et de sa femme, Pashun Jeffery.

Une importante mobilisation des autorités

Dès jeudi, date à laquelle cette dernière a été retrouvée poignardée à mort dans son appartement, des recherches avaient été organisées par les autorités locales, étatiques et fédérales afin de retrouver au plus vite l’enfant, en plus des équipes de plongée et des agents utilisant des drones.

En effet, Jeffery et son fils avaient été vus pour la dernière fois par des membres de la famille vers 17h20 mercredi. La police a déclaré que vers 20h30, des voisins avaient entendu un grand bruit près de leur appartement, sans contacter les autorités. C’est la mère de Pashun Jeffery, s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa fille le lendemain, qui a déclaré leur disparition.

Néanmoins, alors qu'ils recherchaient le garçon dans la zone de loisirs Dell Holmes Park et le lac Maggiore, les inspecteurs ont vu un alligator, avec quelque chose dans la bouche. Lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait du corps d'un enfant, ils ont tiré sur l'animal et l'ont tué.

«Alors que les inspecteurs se rapprochaient, ils ont tiré une balle sur l'alligator, qui a lâché l'objet et nous avons pu récupérer le corps de Taylen intact», a déclaré le chef de la police, Anthony Holloway, lors d'une conférence de presse vendredi soir, diffusée par la chaîne de télévision Spectrum Bay News 9, dans la région de Tampa Bay. «Nous sommes désolés que cela se termine ainsi», a-t-il ajouté.

Désormais, les enquêteurs attendent que le médecin légiste examine le corps de Taylen Mosley pour déterminer la cause du décès.