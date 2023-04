Australie : deux personnes recherchées après avoir été repérées dans une gare avec un petit ornithorynque

Repérées dans une gare au nord de Brisbane, en Australie, avec dans leurs bras un petit ornithorynque emmailloté dans une serviette de bain, deux personnes sont recherchées par la police depuis ce jeudi 6 avril.

Le mammifère aurait été retiré de son habitat naturel d’après la police, à savoir l'Etat septentrional du Queensland, et doit être «remis (en liberté)» dans les plus brefs délais.

«Nous sommes préoccupés par le bien-être de cet animal qui a été retiré de son environnement naturel», a souligné auprès de la presse Scott Knowles, commissaire de la police du Queensland.

Un animal venimeux

D’autant plus que, toujours selon les autorités, l’animal pourrait être dangereux pour les ravisseurs. En effet, l'ornithorynque mâle est venimeux et possède un éperon qui cause une douleur atroce au contact de la chair humaine.

Ces «ravisseurs» ont pu être identifiés via des photos de vidéosurveillance prises mardi, montrant un homme en tongs, accompagné d’une femme. Les deux suspects ont ensuite enroulé la bête dans une serviette de bain, «en le tapotant et en le montrant aux autres passagers», a indiqué la police.

Pour rappel, la législation du Queensland interdit formellement de prendre des ornithorynques dans la nature, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu’à 430.000 dollars australiens (264.000 euros).