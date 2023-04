Nice : il s’introduit dans un commissariat et en ressort habillé en policier

Après l’intrusion d’un homme dans le commissariat Auvare à Nice, ressorti vêtu d’un uniforme de policier, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie, a annoncé ce vendredi 7 avril la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

Il est y est entré, et en est ressorti en uniforme et armé. Une situation presque irréaliste, un homme s’étant introduit dans le commissariat Auvare à Nice, en est revenu habillé d’une tenue complète de policier. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie, a annoncé ce vendredi 7 avril la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

L’affaire a été révélée par le journal Nice-Matin, indiquant qu’un homme de 22 ans serait entré par le portail principal de la caserne de police nationale Auvare, dans le centre de Nice, dimanche dernier.

Gilet pare-balles et revolver

Après avoir arpenté une partie des locaux, il en serait ressorti sans être inquiété, avec un uniforme de policier, un gilet pare-balles ainsi qu'un revolver de collection et des cartouches de calibre 9 mm. Une information confirmée par la DDSP, tout comme la saisine de l'IGPN.

Néanmoins, le jeune homme dépressif, est venu se livrer le lendemain. Il a été jugé en comparution immédiate mercredi et a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis, la partie ferme de la peine étant à effectuer sous bracelet électronique.

Le jeune intrus, qui selon Nice-Matin habite le quartier sensible des Moulins, n'a rapporté ni l'uniforme, ni le gilet pare-balles, pas plus que l'arme volée ou les munitions, assurant que son père les avait jetés dans une poubelle.