Gendarmé tué en Guyane en mars : le tireur présumé interpellé

En mars dernier, un gendarme du GIGN avait été tué en Guyane lors d’une opération contre l’orpaillage illégal. Le tireur présumé a été interpellé samedi 8 avril.

Arnaud Blanc, gendarme âgé de 35 ans, avait été tué le 25 mars dernier en Guyane, au cours d’une opération contre l’orpaillage illégal. Le procureur de la République de Cayenne, Yves Le Clair, a annoncé ce samedi que l’auteur présumé du tir avait été interpellé.

Le suspect est un homme âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne. Il a été interpellé après avoir fait part de son intention de se rendre aux autorités. Selon les informations de RTL, il s’était caché dans la forêt guyanaise pendant dix jours avant de se rendre. Il a donc été placé en rétention judiciaire et doit bientôt comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Cet individu ferait partie d’un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines, et ne serait pas lui-même un orpailleur, selon les premiers éléments de l’enquête.

Le gendarme du GIGN, participait à une opération sur le site clandestin de Dorlin, au cœur de la Guyane. Le groupe de gendarmes avait été pris à partie par une bande armée, et Arnaud Blanc avait été touché mortellement par balle. Une enquête avait donc été ouverte par le parquet de Cayenne pour meurtre en bande organisée.

L'armée et la gendarmerie mènent régulièrement de grandes opérations de démantèlement des sites d'orpaillage illégal dans le cadre de la mission Harpie, lancée en 2008 par Nicolas Sarkozy, lorsqu’il était chef de l’État. En fin d’année 2022, jusqu'à 500 militaires avaient ainsi été mobilisés pendant sept semaines afin de «neutraliser» les principaux sites clandestins d'extraction d'or.

Un hommage avait été rendu le 31 mars dernier à Arnaud Blanc par le président de la République Emmanuel Macron, sur la base du GIGN de Versailles-Satory dans les Yvelines.