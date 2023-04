Refus d’obtempérer à Narbonne : dans une voiture volée et sous bracelet électronique, ils blessent six policiers

Deux délinquants de 18 ans aux profils inquiétants ont été interpellés jeudi dernier à Narbonne (Aude), au terme de plusieurs refus d’obtempérer qui ont blessé six policiers.

Un acte qui en dit long sur les risques auxquels doivent faire face les forces de l’ordre et la dangerosité des délinquants qu’elles doivent appréhender. Jeudi 6 avril, à Narbonne (Aude), deux individus de 18 ans n’ont pas hésité à percuter plusieurs véhicules de police afin d’éviter d’être arrêtés, a appris CNEWS de source policière.

Alors qu’une patrouille de la BAC venait de repérer le véhicule, déclaré comme volé, elle avait activé ses avertisseurs sonores et lumineux pour se signaler et demander aux deux occupants de s’arrêter. Pris dans la circulation, ils ont commencé par percuter à trois reprises le véhicule des policiers, coinçant au passage la jambe d’un des fonctionnaires dans la portière, alors qu’il tentait de sortir, a précisé Le Figaro.

De nombreuses armes retrouvées

Ayant réussi à prendre la fuite, ils sont rentrés une deuxième fois dans un véhicule de police, celui de la municipale, arrivée en renfort. Les deux individus en sont alors sortis, pour déguerpir en courant. Les agents les ont rapidement arrêtés.

Dans un sac jeté par le passager, une arme de poing, un pistolet d’alarme et un fusil chargé ont été découverts. Les deux avaient également des cagoules sur eux. Le passager possédait également des cartouches, un fusil à pompe et un tracker, a-t-on appris.

Six policiers ont été transportés à l’hôpital. Deux membres de la BAC ont reçu 6 jours d'ITT, tandis que trois agents de la municipale ont eu de cinq à quinze jours d'ITT.

En parallèle, le profil des deux fuyards s'est révélé. Ilias A. et Yacine B., âgés de 18 ans, étaient déjà connus des services de police. Et pour cause, ils se trouvaient tous deux sous bracelet électronique. L’un d’eux a dû se faire opérer du tibia, blessé lors de sa fuite.