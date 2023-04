Haute-Savoie : 5 morts et un porté disparu dans une avalanche sur le glacier d'Armancette

Une avalanche a fait cinq morts, dimanche 9 avril en Haute-Savoie, sur le glacier d'Armancette. Une personne est toujours portée disparue.

Une avalanche de grosse ampleur a tragiquement emporté plusieurs personnes, ce dimanche matin sur le glacier d'Armancette, situé sur la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Le bilan de quatre morts annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est alourdi ce lundi. Ce sont désormais cinq personnes qui ont trouvé la mort, a indiqué la procureure de la République.

Un blessé léger fait également partie du bilan. Huit personnes sont indemnes, avait indiqué dimanche la préfecture de Haute-Savoie, dans un communiqué. Une personne est toujours portée disparue, tandis que les recherches vont reprendre lundi.

Le Syndicat national des guides de montagne a d'ores-et-déjà annoncé que deux des victimes étaient membres de la compagnie de Saint-Gervais.

Dimanche, Gérald Darmanin a fait part de ses «pensées» pour les victimes et leurs proches, tout comme le président, Emmanuel Macron.

Au glacier d’Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles, ainsi qu’à leurs familles. Pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige, nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent, elles aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

Un important dispositif de secours a été dépêché sur place, avec un hélicoptère du PGHM de Chamonix et de la Sécurité civile. Le Smur et des chiens de recherche ont aussi été envoyés sur zone. Ils ont dû stopper leurs actions à cause de la nuit, dimanche soir.

Une coulée de 1.600 mètres

L'avalanche s'est déclenchée autour de 11h30. Dans une vidéo postée peu de temps après sur les réseaux sociaux, la station des Contamines-Montjoie a montré cette coulée, demandant de se montrer prudent dans le secteur. Il a été précisé plus tard que la zone était classée haute montagne et non hors-piste, car en dehors du domaine skiable.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...



Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — Domaine Skiable des Contamines-Montjoie SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

La préfecture a indiqué que la coulée était large de 500 mètres et a dévalé 1.600 mètres de pente. Elle a précisé que les victimes randonnaient, mais ne pouvait pas préciser si elles faisaient partie d'une même cordée ou non.

Le site est fréquenté par de nombreuses personnes montant à pied au sommet du glacier, avant de chausser les skis pour redescendre jusqu'aux Contamines.