Landes : un gendarme réserviste tué lors d'un contrôle routier

Un gendarme réserviste est mort mardi à Sabres, dans les Landes, lors d'un accident de la route alors qu'il suivait un véhicule pour le contrôler. Un militaire d'active est gravement blessé.

L’opération de contrôle a viré au tragique. Un sous-officier de réserve de la gendarmerie nationale a trouvé la mort, mardi 11 avril à 15h50, alors qu’il intervenait dans le cadre d’un contrôle routier, à Sabres (Landes), a annoncé le ministère de l’Intérieur.

À bord de leur véhicule, l’adjudant de réserve Patrick Hervé et un collègue gendarme avaient repéré un conducteur roulant «dangereusement à vive allure» et s’étaient mis à le suivre pour le contrôler. Alors qu’elle tentait de dépasser un tracteur, la patrouille a été surprise par son virage à gauche, pour tourner. Les gendarmes ont alors percuté la remorque de l’engin agricole.

Son collègue gravement blessé

Malgré l’arrivée rapide des secours, l’adjudant de réserve est mort sur place. Il était âgé de 59 ans, était marié et père de deux enfants. Son collègue a été évacué vers Bordeaux dans un état grave. Son pronostic vital était toujours engagé mardi soir, a précisé le ministère de l’Intérieur.

Gérald Darmanin a présenté ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime, ainsi qu’à ses camarades de la gendarmerie. Il a par ailleurs salué «la mémoire de cet ancien sous-officier d’active, engagé en 1984 et qui servait en qualité de réserviste depuis septembre 2021».