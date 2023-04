Mort de Leslie et Kevin : deux nouveaux suspects mis en examen , dont un pour assassinat

L’enquête sur la mort de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, couple des Deux-Sèvres dont les corps ont été retrouvés début mars, avance. Ce vendredi, le parquet a annoncé que deux nouvelles personnes avaient été placées en garde à vue, dont une pour «assassinats».

La vérité finira-t-elle par éclater ? Près de cinq mois après la disparition de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, l’enquête connaît un nouveau rebondissement. Le parquet a annoncé ce vendredi que deux nouvelles personnes avaient été placées en garde à vue. Début mars, trois suspects dans l’entourage des victimes avaient déjà été incarcérés. Selon les informations du Parisien, ces nouveaux suspects pourraient avoir tenu un rôle de premier plan dans le guet-apens mortel tendu aux jeunes victimes.

L'auteur des coups mortels interpellé ?

Une source proche du parquet a confirmé leur profil à CNEWS : il s’agit de Mickaël Z, âgé de 23 ans et résidant dans la région d’Angers, et Stevan M, âgé de 24 ans et résidant en Normandie. Le premier nommé a notamment été mis en examen pour «assassinats», tandis que le second est soupçonné «d’enlèvement et séquestration» et d’avoir maquillé la scène de crime. À l'issue de leur garde à vue, ils ont tous deux été mis en examen et placés en détention provisoire.

Les 3 et 4 mars dernier, les corps de Leslie et Kevin avaient été retrouvés sans vie dans deux lieux proches de Charente-Maritime. L’autopsie a déterminé qu’ils avaient été tués par des coups portés à l’aide d’un «objet contondant», tandis que le mobile des tueurs oscille selon les enquêteurs entre «déception sentimentale et/ou des dettes financières». Leur mort avait suscité une grande émotion dans leur village de Prahecq, où une marche blanche avait notamment réuni plus de 300 personnes. Nul doute que l’avancée de l’enquête offrira des motifs d’espoir à la famille de Leslie et Kevin.