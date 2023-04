Brest : un homme poignardé après avoir demandé de stopper un rodéo urbain

Un trentenaire a été poignardé à plusieurs reprises, dimanche en fin d’après-midi à Brest (Finistère), après avoir demandé à faire stopper un rodéo urbain.

Un nouvel exemple de violence gratuite. Un jeune homme de trente ans a été agressé dimanche aux alentours de 17h à Brest (Finistère), alors qu’il demandait à un individu de cesser son rodéo urbain, a indiqué une source policière à CNEWS.

La victime a expliqué aux forces de l'ordre avoir vu le conducteur d’une petite moto se livrer à ce type de conduite dangereuse, sur la rue Francis Garnier. Alors qu’il lui réclamait de stopper cela, le conducteur du deux-roues a sorti un couteau pour le frapper.

Le jeune homme a été poignardé à trois reprises. Il a heureusement pu s’en sortir. Son pronostic n’était en effet pas engagé, a-t-on appris de même source.

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour retrouver l’auteur des coups de couteau. Ils pourront être aidés par la déposition d’un témoin de la scène, qui a été interrogé.

Les rodéos urbains sont devenus un véritable fléau dans certaines villes et certains quartiers. Comme pour cette agression, ils s'accompagnent parfois d'actes de violences envers les habitants. Malgré l’intensification des contrôles, les autorités peinent à y faire face. Selon le ministère de l'Intérieur, 7.000 verbalisations ont été dressées et plus de 100 deux-roues ont été saisis depuis le 1er mars.